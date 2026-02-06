"Он провел хороший матч". Семак прокомментировал игру Соболева

"Он провел хороший матч, много и хорошо двигался.
Много принимал мячи и разворачивал. Он действовал достаточно полезно, но, к сожалению, не забил", - цитирует Семака "СЭ".
"Зенит" крупно уступил "Краснодару" в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ. Встреча проходила в Думае и завершилась со счетом 0:3.
Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев вышел в стартовом составе команды и провел на поле всю игру. Напомним, на 27-й минуте форвард не реализовал голевой момент, не попав в пустые ворота с близкого расстояния.
В этом сезоне Соболев принял участие в 23 матчах за "Зенит" в РПЛ и Кубке России, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.