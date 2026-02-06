Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
Отменён
Арсенал ТулаОтменён
ЦСКА
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
ДинамоЗавершен
Оренбург
5 - 1 5 1
БунедкорЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ЗенитЗавершен

"Он провел хороший матч". Семак прокомментировал игру Соболева

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об игре нападающего Александра Соболева в матче против "Краснодара" (0:3).
Фото: ФК "Зенит"
"Он провел хороший матч, много и хорошо двигался.

Много принимал мячи и разворачивал. Он действовал достаточно полезно, но, к сожалению, не забил", - цитирует Семака "СЭ".

"Зенит" крупно уступил "Краснодару" в матче 2-го тура Зимнего кубка РПЛ. Встреча проходила в Думае и завершилась со счетом 0:3.

Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев вышел в стартовом составе команды и провел на поле всю игру. Напомним, на 27-й минуте форвард не реализовал голевой момент, не попав в пустые ворота с близкого расстояния.

В этом сезоне Соболев принял участие в 23 матчах за "Зенит" в РПЛ и Кубке России, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится