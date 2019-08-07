Ошибающийся Сафонов, неутомимый де Вильена и пропавший Берг: оценки «Краснодара» за матч с «Порту»

Матвей Сафонов — 3.0. К сожалению, Сафонов не выдержал давления. Голкипер ошибался на протяжении всего матча. Да, грубых ошибок не было, но и «Порту», говоря откровенно, не заставлял Матвея спасать. Зато Сафонов неоднократно выбивал мяч в аут, играл ногами так, будто раньше ему никогда этого делать не приходилось. И, конечно, Сафонов мог выручить в эпизоде со штрафным. Мяч полетел не в самый угол, а недалеко от центра, прыгни Матвей, счёт на табло бы не изменился. Возможно, его с толку сбил Спаич, но всё равно вина голкипера на лицо. Именно он должен был отогнать защитника, чтобы тот ему не мешал.
Понимаю, что критиковать ФК "Краснодар" не модно. И уж тем более критиковать воспитанников.— Тимофей (@Kiprus_off) August 7, 2019
Но ребята, детский сад, считать, что Сафонов не взял мяч из-за движения Спаича. Вот момент удара. Спаич только начинал рывок. И не мог повлиять. Сафонов уже проспал. pic.twitter.com/zH9J0aoFdY
Александр Мартынович — 4.0. Капитан «Краснодара» провёл образцовый матч. Мартынович фактически не проигрывал единоборств, здорово ликвидировал атаки соперника, совершил бесчисленное количество выносов. Никаких вопросов по игре к нему быть не может.
Урош Спаич — 3.5. Спаич вплоть до последних минут и вовсе был лучшим в составе «Краснодара», но затем Урош совершил фатальную ошибку, которая помешала хозяевам добыть устраивающий их результат. Глупый фол на Зе Луише и непонятные действия при штрафном — явные ошибки защитника.
Кристиан Рамирес — 3.0. К сожалению, Рамирес совсем не напоминал самого себя лучших образцов. Крайний защитник проделал большую работу, но все забегания не приводили ровным счётом ни к чему. В плане результативности ничего не получилось, к тому же, периодически Рамирес ещё и «привозил» угловые.
Сергей Петров — 3.0. Похожий матч провёл и Петров. Сергей охотно подключался к атакам, только пользы от этого не было. У Петрова был классный момент с ударом от линии штрафной, но он отправил мяч в небеса.
Руслан Камболов — 4.0. Камболов был одним из лучших в составе «Краснодара» на поле. Опорник здорово «выжигал» центр поля, совершил бесчисленное количество отборов, пытался раздавать передачи, а после того, как оказался на жёлтой карточке, сыграл максимально дисциплинированно.
Реми Кабелла — 3.5. Хоть комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и заявил, что ждал от Кабеллы большего, но не стоит слишком сильно критиковать новичка команды. Периодически Кабелла показывал образцы великолепного футбола. Он здорово обыгрывал соперников один в один, запомнился первоклассными переводами мяча. Жаль, что Реми не забил, хотя момент у него был прекрасный.
Тонни де Вильена — 3.5. На этот раз де Вильена не смог продемонстрировать свой пушечный удар, но всё равно был очень полезен. При активности «Порту» голландцу приходилось действовать ближе к собственным воротам. Но как же он был хорош в отборе и черновой работе. Стоит напомнить, что всего несколько дней назад де Вильена провёл все 90 минут на поле в матче с «Зенитом».
?? "Краснодар" неудачно дебютировал в #ЛигаЧемпионов ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 7, 2019
"Быки" дома уступили ??"Порту" (0:1), пропустив на 89-й минуте после удара Сержиу Оливейры ?@FCKrasnodar pic.twitter.com/hFETsJYasF
Юнес Намли — 3.5. Намли периодически здорово взрывался и был одним из лучших в первом тайме, но получалось у вингера не всё. Пожалуй, не хватило креативности, оказываясь у подступов к чужой штрафной Намли так и не мог ничего придумать.
Вандерсон — 3.0. Бельгийский бразилец провёл невнятный матч. В первом тайме постоянно падал, скользя на газоне, забирался в офсайд, шёл в неудачную обводку. В плане старания ему точно не откажешь, но от одного из старожилов команды можно было ждать большего.
Маркус Берг — 2.5. Шведский форвард так и не смог проявить себя в этом матче. Безусловно, играть без мяча было тяжело, но два момента у Берга было: он пытался сыграть на опережении после прострела и бездарно исполнил штрафной. Так относиться к моментам нельзя.
Ари – 3.5. Наверное, Ари следовало выпустить с первых минут. Сыграл он неплохо, намного полезнее Берга. Всё-таки, российский бразилец намного лучше играет низом, что сразу бросилось в глаза.
Магомед-Шапи Сулейманов — б/о. Толком проявить себя Сулейманов в этот раз не сумел, хотя и совершил пару классных обыгрышей.
Йон Гудни Фьолусон – 2.5. Исландец провёл на поле около 20 минут, но сразу бросилось в глаза, насколько он уступает Камболову. Фьолусон ошибался в позиции, ошибался в передачах, а в одном из случаев по его вине «Порту» едва не забил.
Фото - "КП"