Ошибающийся Сафонов, неутомимый де Вильена и пропавший Берг: оценки «Краснодара» за матч с «Порту»

«Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов с обиднейшего домашнего поражения от «Порту». Rusfootball.info внимательно наблюдал за действиями «быков» и проанализировал индивидуальные действия.

Понимаю, что критиковать ФК "Краснодар" не модно. И уж тем более критиковать воспитанников.

Но ребята, детский сад, считать, что Сафонов не взял мяч из-за движения Спаича. Вот момент удара. Спаич только начинал рывок. И не мог повлиять. Сафонов уже проспал. pic.twitter.com/zH9J0aoFdY — Тимофей (@Kiprus_off) August 7, 2019

?? "Краснодар" неудачно дебютировал в #ЛигаЧемпионов ?

"Быки" дома уступили ??"Порту" (0:1), пропустив на 89-й минуте после удара Сержиу Оливейры ?@FCKrasnodar pic.twitter.com/hFETsJYasF — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 7, 2019

К сожалению, в целом, вся команда сыграла ниже своих возможностей. Возможно, сказалось отсутствие лигочемпионского опыта, может, не хватило сил после игры с «Зенитом». Тем не менее, хоть «Краснодар» и уступил, шансы склонить чашу весов в противостоянии в Португалии ещё будут. Главное — избежать повторения ошибок, случившихся в первой игре.К сожалению, Сафонов не выдержал давления. Голкипер ошибался на протяжении всего матча. Да, грубых ошибок не было, но и «Порту», говоря откровенно, не заставлял Матвея спасать. Зато Сафонов неоднократно выбивал мяч в аут, играл ногами так, будто раньше ему никогда этого делать не приходилось. И, конечно, Сафонов мог выручить в эпизоде со штрафным. Мяч полетел не в самый угол, а недалеко от центра, прыгни Матвей, счёт на табло бы не изменился. Возможно, его с толку сбил Спаич, но всё равно вина голкипера на лицо. Именно он должен был отогнать защитника, чтобы тот ему не мешал.Капитан «Краснодара» провёл образцовый матч. Мартынович фактически не проигрывал единоборств, здорово ликвидировал атаки соперника, совершил бесчисленное количество выносов. Никаких вопросов по игре к нему быть не может.Спаич вплоть до последних минут и вовсе был лучшим в составе «Краснодара», но затем Урош совершил фатальную ошибку, которая помешала хозяевам добыть устраивающий их результат. Глупый фол на Зе Луише и непонятные действия при штрафном — явные ошибки защитника.К сожалению, Рамирес совсем не напоминал самого себя лучших образцов. Крайний защитник проделал большую работу, но все забегания не приводили ровным счётом ни к чему. В плане результативности ничего не получилось, к тому же, периодически Рамирес ещё и «привозил» угловые.Похожий матч провёл и Петров. Сергей охотно подключался к атакам, только пользы от этого не было. У Петрова был классный момент с ударом от линии штрафной, но он отправил мяч в небеса.Камболов был одним из лучших в составе «Краснодара» на поле. Опорник здорово «выжигал» центр поля, совершил бесчисленное количество отборов, пытался раздавать передачи, а после того, как оказался на жёлтой карточке, сыграл максимально дисциплинированно.Хоть комментатор «Матч ТВ» Константин Генич и заявил, что ждал от Кабеллы большего, но не стоит слишком сильно критиковать новичка команды. Периодически Кабелла показывал образцы великолепного футбола. Он здорово обыгрывал соперников один в один, запомнился первоклассными переводами мяча. Жаль, что Реми не забил, хотя момент у него был прекрасный.На этот раз де Вильена не смог продемонстрировать свой пушечный удар, но всё равно был очень полезен. При активности «Порту» голландцу приходилось действовать ближе к собственным воротам. Но как же он был хорош в отборе и черновой работе. Стоит напомнить, что всего несколько дней назад де Вильена провёл все 90 минут на поле в матче с «Зенитом».Намли периодически здорово взрывался и был одним из лучших в первом тайме, но получалось у вингера не всё. Пожалуй, не хватило креативности, оказываясь у подступов к чужой штрафной Намли так и не мог ничего придумать.Бельгийский бразилец провёл невнятный матч. В первом тайме постоянно падал, скользя на газоне, забирался в офсайд, шёл в неудачную обводку. В плане старания ему точно не откажешь, но от одного из старожилов команды можно было ждать большего.Шведский форвард так и не смог проявить себя в этом матче. Безусловно, играть без мяча было тяжело, но два момента у Берга было: он пытался сыграть на опережении после прострела и бездарно исполнил штрафной. Так относиться к моментам нельзя.Наверное, Ари следовало выпустить с первых минут. Сыграл он неплохо, намного полезнее Берга. Всё-таки, российский бразилец намного лучше играет низом, что сразу бросилось в глаза.Толком проявить себя Сулейманов в этот раз не сумел, хотя и совершил пару классных обыгрышей.Исландец провёл на поле около 20 минут, но сразу бросилось в глаза, насколько он уступает Камболову. Фьолусон ошибался в позиции, ошибался в передачах, а в одном из случаев по его вине «Порту» едва не забил.