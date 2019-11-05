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Нагельсман: мы заслуженно победили "Зенит"

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман прокомментировал победу над "Зенитом" (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы сегодня заслуженно победили. Мы не ждали, что "Зенит" будет играть от обороны. Иногда мы слишком торопились. Тем не менее мы создали два-три хороших шанса. Забили гол, который, на мой взгляд, нельзя было отменять. Хорошо, что забили еще раз до перерыва. Когда забили второй, было понятно, что матч можно было заканчивать. Теперь нам нужна еще одна победа, и мы выйдем из группы.

Мы готовили команду на схему "Зенита" с тремя центральными в первом матче. Так что сегодня был такой же план. Но думали, что соперник может сыграет 4-4-2. Когда увидели Осорио в заявке, все стало ясно. Понимали, что если "Зенит" начнет атаковать, то мы получим пространство, чтобы забить третий гол. В принципе, никаких опасений по поводу результата у меня не было. Наши защитники играли хорошо, выиграли много дуэлей. И создали для нападающих соперника не самые комфортные условия.

Вернер не чувствовал себя готовым на сто процентов и не мог играть со старта", - цитирует тренера Sport24.ru.


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Теги: Нагельсман Лейпциг Зенит
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