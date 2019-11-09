УЕФА рассматривает возможность проведения финала Лиги чемпионов — 2024 в США

Союз европейских футбольных ассоциаций хочет провести финал Лиги чемпионов 2024 года в США, пишет издание Morning Consult.По данным источника, швейцарское агентство TEAM Marketing AG, представляющее коммерческие интересы УЕФА, сообщило потенциальным корпоративным партнерам и правообладателям, что руководящий орган европейского футбола рассматривает Нью-Йорк для проведения финала Лиги чемпионов. Предпочтение отдается стадиону "Метлайф Стадиум".УЕФА уже объявил, что финалы Лиги чемпионов 2022 и 2023 пройдут в Мюнхене и Лондоне соответственно, но не выбрал место проведения финала 2024 года.