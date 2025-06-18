Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Ульсан Хёндэ
0 - 1 0 1
Мамелоди СандаунзЗавершен
Монтеррей
1 - 1 1 1
ИнтерЗавершен
Манчестер Сити
19:00
ВидадНе начат
Реал Мадрид
22:00
Аль-ХиляльНе начат

В "Динамо" прокомментировали информацию, что "Зенит" пытается сорвать переход Ивана Сергеева

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможном срыве перехода Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Зенит" пытается помешать трансферу Сергеева в "Динамо"? Я тоже читаю новостные каналы. Больше добавить нечего. Если эта история реальна, значит, коллегам есть на что потратить деньги", - цитирует Пивоварова Sport24.

Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Динамо" заинтересовано в трансфере форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева - сообщалось, что петербургский "Зенит" пытается помешать сделке и хочет приобрести футболиста, а после отдать в аренду самарскому клубу.

В прошлом сезоне Иван Сергеев провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 30 матчей и отметился 9 забитыми голами и 3 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится