"Зенит" пытается помешать трансферу Сергеева в "Динамо"? Я тоже читаю новостные каналы. Больше добавить нечего. Если эта история реальна, значит, коллегам есть на что потратить деньги", - цитирует Пивоварова Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Динамо" заинтересовано в трансфере форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева - сообщалось, что петербургский "Зенит" пытается помешать сделке и хочет приобрести футболиста, а после отдать в аренду самарскому клубу.
В прошлом сезоне Иван Сергеев провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 30 матчей и отметился 9 забитыми голами и 3 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 3 миллиона евро.
В "Динамо" прокомментировали информацию, что "Зенит" пытается сорвать переход Ивана Сергеева
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал информацию о возможном срыве перехода Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"