"Эдуард уже два-три года заявляет об этом своей хорошей игрой. Совсем недавно видел его в сборной Армении, Сперцян находится в хорошей форме. Эдуард усилит любой топ-клуб Европы. Это серьезная боевая единица", - цитирует Березовского "Матч ТВ".
В минувшем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" в Российской Премьер-Лиге и Кубке России суммарно 34 матча и отметился 11 забитыми голами и 7 результативными передачами. Рыночная стоимость 25-летнего полузащитника, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро, контракт футболиста с южанами рассчитан до конца следующего сезона.
Ранее в СМИ появилась информация, что голландский "Аякс" вновь заинтересован в переходе армянского полузащитника.
Березовский: Сперцян усилит любой топ-клуб Европы
Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский оценил потенциал полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"