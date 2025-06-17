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Агент: Чернов точно начнет сборы в составе "Спартака"

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Спартака" Никиты Чернова, поделился информацией о будущем игрока.
Фото: ФК "Спартак"
"Никита точно начнет сборы в составе "Спартака". И параллельно будет прорабатываться вопрос продления контракта с клубом или вариант с другими командами, если такая необходимость потребуется", - цитирует агента "СЭ".

29-летний Никита Чернов, играющий на позиции центрального защитника, выступает за московский "Спартак" с февраля 2022 года. Его контракт рассчитан до конца 2026 года. В завершившемся сезоне Чернов принял участие в 8 матчах РПЛ, в которых провел на поле 426 минут и отличился результативной передачей. Также в его активе 148 минут в трех играх минувшего Кубка России.

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