» » Облак: "Атлетико" подойдет к матчу с "Локомотивом" с максимальным настроем

Облак: "Атлетико" подойдет к матчу с "Локомотивом" с максимальным настроем

Голкипер "Атлетико" Ян Облак поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива".

"Матч с "Локомотивом" очень важен для нас — мы можем выйти в плей-офф, но для этого нужно победить. Мотивация? У меня нет никаких сомнений, что мы подойдем к игре с большим желанием и максимальным настроем. Вся команда чувствует себя хорошо, мы совершенствуемся.

Сейчас все зависит от нас — мы не думаем о "Байере" или "Ювентусе". Нам нужно взять три очка — и мы это сделаем", - цитирует Облака Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Облак Атлетико Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 15 34
...
5 Хетафе 16 27
6 Атлетик Б 16 26
7 Атлетико  16 26
8 Валенсия 16 26
9 Гранада 16 24
...
20 Эспаньол 16 9
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
...
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
7 Уфа 19 25
...
16 Сочи 18 15
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Известны уже 14 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов
Дзюба: одно слово есть - обосрались 4
Молодцы, конечно, все, но Сантос и Азмун - космос. Оценки самого бездарного матча года 1
Семак - о вылете "Зенита" из еврокубков: это не катастрофа 18
Хусаинов: пенальти правомерен, но не удаление Дугласа. Это был крест на еврокубках для "Зенита" 2
Актёр Баринов: великим футболистом был Яшин, а Сычёв - выдающийся 1
Было не густо, а стало совсем пусто. Провал в Лиссабоне оставляет "Зенит" без еврокубковой весны 4
"Валенсия" и "Челси" вышли в плей-офф Лиги чемпионов
"Боруссия" одержала победу над "Славией"
"Интер" дома проиграл "Барселоне" и не вышел в 1/8
"Бенфика" унизила "Зенит", а "Лион" вышвырнул его из Лиги чемпионов. Как опозорился российский чемпион 90
"Зенит" с крупным счетом проиграл "Бенфике" и не вышел в плей-офф ЛЧ 49
Симеоне: "Локомотив" - сложный соперник, который плотно обороняется и очень силен
Облак: "Атлетико" подойдет к матчу с "Локомотивом" с максимальным настроем
Бывший тренер "Зенита" Спаллетти отказался возглавить "Наполи"
Зидан: не думаю, что Азару понадобится операция
Сарри: если игроки "Ювентуса" завтра не обыграют "Байер", я их убью!
Крыховяк: "Локомотив" играл плохо, но сейчас готов к матчу с "Атлетико"
Семин: хотел бы видеть Сычева на должности в "Локомотиве", но это вопрос не только ко мне
"Ливерпуль" одержал победу над "Зальцбургом" 4
"Наполи" разгромил "Генк", Милик оформил хет-трик
Главный тренер "Бордо" может возглавить лондонский "Арсенал" 1
В случае невыхода в еврокубки долг "Арсенала" составит 47 млн евро
Тухель: Мбаппе не любит, когда его меняют, но он должен принимать мои решения 1
"Бенфика" - "Зенит": стали известны стартовые составы 14
Бышовец: Сычев - хороший человек и профессионал. Желаю ему удачи 1
Президент "Барселоны": наши двери для Гвардиолы всегда открыты
Наумов: "Локомотиву" нужно предоставить Сычеву шанс работать в команде
А. Кержаков: "Зениту" будет очень сложно в матче с "Бенфикой", но я надеюсь на победу
Игнатьев: выступать на ЧМ-2022 под нейтральным флагом не лучший вариант. Унизительное состояние 2
Все новости