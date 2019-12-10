Голкипер "Атлетико" Ян Облак поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Локомотива".
"Матч с "Локомотивом" очень важен для нас — мы можем выйти в плей-офф, но для этого нужно победить. Мотивация? У меня нет никаких сомнений, что мы подойдем к игре с большим желанием и максимальным настроем. Вся команда чувствует себя хорошо, мы совершенствуемся.
Сейчас все зависит от нас — мы не думаем о "Байере" или "Ювентусе". Нам нужно взять три очка — и мы это сделаем", - цитирует Облака Sport24.ru.
Облак: "Атлетико" подойдет к матчу с "Локомотивом" с максимальным настроем
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