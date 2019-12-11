Полузащитник московского "Локомотива" Владислав Игнатьев сделал прогноз на гостевой матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико". Игра состоится в среду, 11 декабря, и начнется в 23:00 мск. Игнатьев пропустит этот матч из-за травмы.
"Как правило, я никогда не отгадываю счет. Если я называю счет, то будет полная противоположность этого счета. Поэтому скажу, что "Атлетико" выиграет 2:0, чтобы выиграли наши ребята", — сказал Игнатьев в эфире радиостанции "Русское радио".
Полузащитник "Локомотива" Игнатьев спрогнозировал точный счет матча с "Атлетико"
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