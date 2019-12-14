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Бербатов: не поставил бы на победу "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов

Бывший форвард "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов назвал фаворитов на победу в Лиге чемпионов-2019/20.

"Манчестер Сити" является фаворитом, но я бы не поставил на то, что в мае он поднимет трофей Лиги чемпионов. "Сити" разгромил загребское "Динамо" (4:1) в последнем туре, но не стоит переоценивать его результаты. Он еще не встречался с соперниками своего уровня.

Гвардиола отчаянно хочет выиграть ЛЧ с "Сити", но другие клубы играют лучше. "Ливерпуль" пока не лучшим образом действовал в турнире, зато прекрасно выступает в АПЛ и, являясь действующим победителем ЛЧ, знает, как подходить к плей-офф.

"Барселона" и "Ювентус" тоже входят в число главных претендентов, но также нельзя списывать со счетов "Тоттенхэм". Им нечего бояться перед жеребьевкой плей-офф в понедельник. У них есть Моуринью — тренер, выигрывающий трофеи на протяжении всей карьеры, включая Лигу чемпионов с "Порту" и "Интером" — командами, на которые мало кто рассчитывал.

Так что не имеет значения, с кем "шпоры" встретятся. У них качественная команда, и после выступления в прошлогоднем финале они должны чувствовать себя уверенно", — написал Бербатов в колонке Betfair.

Sport24.ru


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Теги: Бербатов Манчестер Сити
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