В "Инстаграме" железнодорожников был выложен пост, в котором "красно-зелёные" предлагают выбрать будущих соперников для команды. Смолов написал "ПСЖ", "Челси" и "Аталанту".
Напомним, в итальянский клуб перешёл экс-хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук.
Жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов начнется сегодня, 1 октября, в 18:00 по Москве. "Локомотив" находится в 4-й корзине.
Смолов в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 8 матчах и отметился 3 забитыми мячами.
Смолов выбрал "Аталанту" Миранчука в качестве соперника для "Локомотива" в группе Лиги чемпионов
Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов выбрал три команды, с которыми хотел бы встретиться в групповой стадии Лиги чемпионов.
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