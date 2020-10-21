"Нам, конечно, придется непросто. Но мы рады, что попали в группу с такими командами. Нам важно иметь возможность проявить себя на таком уровне. Будем рады показать свою наилучшую игру, а в футболе случиться может все что угодно", - цитирует Смолова пресс-служба УЕФА.
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Зальцбургом" - 2:2.
27 октября в рамках второго тура Лиги чемпионов "Локомотив" на своем поле примет "Баварию". Отметим, что мюнхенская команда в первом туре разгромила "Атлетико" со счетом 4:0.
Смолов: нам, конечно, придется непросто с "Баварией" и "Атлетико"
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов поделился ожиданиями от предстоящих матчей в Лиги чемпионов с "Баварией" и "Атлетико".
Фото: ФК "Локомотив"
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