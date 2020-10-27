Вильена рассказал, чего ожидает от игры "Краснодара" с "Челси"

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена поделился ожиданиями от матча с "Челси" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Краснодар"