Вильена рассказал, чего ожидает от игры "Краснодара" с "Челси"

Полузащитник "Краснодара" Тонни Вильена поделился ожиданиями от матча с "Челси" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я думаю, будет отличная игра. Это хорошая возможность показать всем себя. Думаю, игра будет очень хорошей.

Тяжело ли играть при таком плотном графике? Нет, на самом деле мы не думаем об этом. Это футбол, мы должны быть готовы к каждой игре. Очень большую роль играет менталитет команды. Игра будешь хорошей, главное быть в грамотном настрое.

Да, можно сказать, что "Челси" главный претендент на 1-е место в группе. Но каждая игра - это отдельное событие. Посмотрим, что будет дальше.

Матч со "Спартаком" никак на нас не повлиял. Это была отдельная игра, мы не можем о ней думать. Мы должны двигаться дальше, впереди игра с "Челси" и мы думаем только о ней", - передает слова Вильены корреспондент Rusfootball.info.

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Теги: Вильена Краснодар Челси
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