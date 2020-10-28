"Челси" забил гол "Краснодару" после ошибки Сафонова (видео)

Сафонов тоже не железный. Матвей не справился с казалось бы несложным ударом Хадсона-Одои ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 28, 2020
После первого тайма 0:1:https://t.co/Uyw7rczKjS pic.twitter.com/1HsI0XJTPn
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Отличился нападающий "синих" Каллум Хадсон-Одои. В голевом эпизоде ошибку допустил голкипер "быков" Матвей Сафонов.
В матче "Краснодар" - "Челси" идет первый тайм. Впереди гости, 0:1.