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Семак хотел бы провести матч с "ПСЖ": шансы победить были бы

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил, с каким европейским клубом хотел бы провести товарищеский матч.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист ответил, что хотел бы провести игру против французского "ПСЖ".

"Если бы была возможность пригласить любую европейскую команду, это был бы "ПСЖ". Смогли бы обыграть?

Ну, это футбол. Шансы бы были. Конечно, ниже. Значительно ниже, чем у команды соперника.
Но в футболе возможно всё", - сказал Семак на флеш-интервью после матча с "Трабзонспором".

На данный момент петербургский "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко.

"ПСЖ" располагается на первой строчке в Лиге 1 с 23 баллами в своем активе. Команда является действующим победителем Лиги чемпионов и чемпионом Франции.

Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"

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