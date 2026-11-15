Семак хотел бы провести матч с "ПСЖ": шансы победить были бы

"Если бы была возможность пригласить любую европейскую команду, это был бы "ПСЖ". Смогли бы обыграть?
Ну, это футбол. Шансы бы были. Конечно, ниже. Значительно ниже, чем у команды соперника.Но в футболе возможно всё", - сказал Семак на флеш-интервью после матча с "Трабзонспором".
На данный момент петербургский "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко.
"ПСЖ" располагается на первой строчке в Лиге 1 с 23 баллами в своем активе. Команда является действующим победителем Лиги чемпионов и чемпионом Франции.
Источник: Telegram-канал "МЯЧ RU"