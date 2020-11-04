Матч закончился со счётом 3:2 в пользу испанского клуба. При этом "Краснодар" вёл со счётом 2:0, а также играл второй тайм в большинстве. Испанцы сумели забить два мяча в меньшинстве.
"У меня вопрос к команде, я это высказал. Не знаю, почему мы не держали в большинстве мяч. Необъяснимые вещи", - сказал Сулейманов в эфире "Матч ТВ".
Сулейманов: у меня вопрос к команде, не знаю, почему мы не держали мяч в большинстве
Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на поражение своей команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов с "Севильей".
Фото: ТАСС
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