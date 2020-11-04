Сулейманов: у меня вопрос к команде, не знаю, почему мы не держали мяч в большинстве

Полузащитник "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов отреагировал на поражение своей команды в матче 3-го тура Лиги чемпионов с "Севильей".

Фото: ТАСС