- А вы футбол смотрите вообще?
- В смысле? Конечно смотрю.
- Александр Филимонов сказал, что не смотрит.
- Не называйте мне эту фамилию! Конечно, после 1999 года половина перестала смотреть футбол.
- У всех людей в карьере бывают ошибки.
- Вы мне в пример кого приводите? Филимонова, что ли?
- Да.
- Я не буду вообще на эту тему говорить. Если он не смотрит, зачем мне на эту тему говорить? Ему задавайте вопрос. К вам пришел Евсеев и мне задавайте вопрос. Я смотрю футбол. Смотрю российский футбол и буду его смотреть.
- А иностранный?
- Что показывают - смотрю. Что не показывают - в интернете нахожу.
- Филимонов говорит, что не смотрит российский футбол, потому что расстраивается.
- Пол страны тоже расстраивалось (в 1999 году).
В октябре 1999 года сборная России сыграла вничью с Украиной (1:1) в решающем матче отбора на Евро-2000. На 88-й минуте Филимонов допустил ошибку после штрафного удара Андрея Шевченко, не сумев удержать мяч, который оказался в воротах. Из-за ничьей российская команда не смогла пробиться на чемпионат Европы.
Источник: "Шоу 100% футбола"
Евсеев - о Филимонове: не называйте мне эту фамилию!
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Вадим Евсеев резко отреагировал на упоминание бывшего вратаря сборной России Александра Филимонова, заявившего, что не смотрит российский футбол.
Фото: ФК "Динамо" Мх