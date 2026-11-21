- Не понимаю, как можно назначать такие пенальти в эпоху VAR. Это не поддаётся никакой логике. Я сейчас пересмотрел момент и я не понимаю. Этот пенальти повлиял на игру, на второй гол.
Реализация у нас хромает. Надо было забивать в первом тайме, - передаёт слова Игдисамова "Чемпионат".
Игра завершилась победой грозненцев со счётом 2:1. На 52-й минуте отличился Лечи Садулаев, а на 63-й преимущество гостей увеличил Георгий Мелкадзе. Единственный гол ЦСКА на 69-й минуте забил Энрике Кармо.
После 15 матчей армейцы имеют в активе 26 очков.