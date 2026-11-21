- Какой-то пенальти судья увидел. Это что-то! Вот, зацепили. Там все время цепляют, а как по-другому? Ноги там кругом. Пенальти в ворота армейцев - глупость какая-то! И Бориско между ног пропускает! Что ты будешь делать?!
Голевые моменты были, могли армейцы в первом тайме забивать. Вроде бы по игре и лучше соперников смотрелись. Не повезло сейчас армейцам, - сказал Пономарёв.
Встреча состоялась 21 ноября в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". За грозненцев отличились Лечи Садулаев и Георгий Мелкадзе, а единственный мяч ЦСКА забил Энрике Кармо.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info