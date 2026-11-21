Фото: ФК "Зенит"

- Для меня загадка, почему, когда Вендел на пике, его не берут в сборную. Вообще не понимаю, - сказал Радимов в эфире "Матч Премьер".

Экс-футболист считает странным решение не приглашать хавбека петербургского клуба в национальную команду.В нынешнем розыгрыше РПЛ Вендел принял участие в семи встречах и записал на свой счёт одну голевую передачу.