- Почему сейчас никто не говорит про "Ростов"? Все рты закрыли!
А у команды 6 матчей без поражений, поднялись уже на шестое место. Особенно я не слышу ничего от тех, кто видел футбол по телевизору. А если бы на месте Кириченко был очередной нефутбольный человек, сейчас бы орали и кричали, - передаёт слова Мостового "РБ Спорт".
Кириченко возглавил "Ростов" после ухода Джонатана Альбы. Под его руководством команда продлила беспроигрышную серию в РПЛ до шести встреч и с 22 очками занимает шестое место.