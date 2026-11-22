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Генич отреагировал на победу "Ахмата" над ЦСКА
Сегодня, 06:40
Комментатор Константин Генич эмоционально отреагировал на победу "Ахмата" над московским
ЦСКА
(2:1) в матче 15-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ
Журналист остался под впечатлением от встречи, состоявшейся 21 ноября на домашнем стадионе армейцев.
- Шикарный матч! Спасибо, РПЛ! Я люблю тебя, - написал Генич в своём телеграм-канале.
ЦСКА
с 26 очками занимает пятое место в чемпионате России. "Ахмат" благодаря победе увеличил свой актив до 17 баллов и поднялся на 11-ю строчку.
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Константин Генич
ЦСКА
Ахмат
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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