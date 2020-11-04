Российские клубы побили национальный антирекорд, выдав худший старт в групповых турнирах еврокубков в истории

Клубы РПЛ не смогли одержать победу ни в одном из 11 матчей, состоявшихся с момента начала групповых турниров еврокубков. Это худший результат в отечественной истории.

Фото: Reuters