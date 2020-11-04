"Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА совместными усилиями побили антирекорд по самой поздней победе российского клуба в матчах групповых турниров еврокубков. После 11 сыгранных в группах евросезона-2020/21 встреч на счету отечественных команд нет ни одной победы - 6 ничьих и 5 поражений.
Это самый худший результат в истории российских клубов. Прежний антирекорд равнялся 8 матчам в группах еврокубков без побед и был установлен в сезоне 2002/03, когда выступавшие в группах Лиги чемпионов "Локомотив" и "Спартак" смогли добыть первую победу только в пятом туре - в девятой по счету календарной встрече команд РФПЛ.
В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов "Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" 1:1, "Зенит" с тем же счетом разошелся миром с "Лацио", а "Краснодар" уступил в гостях "Севилье" 2:3, выигрывая по ходу матча 2:0 и пропустив 2 гола в большинстве.
Российские клубы побили национальный антирекорд, выдав худший старт в групповых турнирах еврокубков в истории
Клубы РПЛ не смогли одержать победу ни в одном из 11 матчей, состоявшихся с момента начала групповых турниров еврокубков. Это худший результат в отечественной истории.
Фото: Reuters
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