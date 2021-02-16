Бригада Карасева назначена на матч "Аякс" – "Рома" в четвертьфинале лиги Европы

Судейская бригада Сергея Карасева рассудит четвертьфинальный матч лиги Европы между "Аяксом" и "Ромой".
Фото: Getty Images
Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Алексей Кульбаков из Беларуси. Ответственными за ВАР назначены Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Первая встреча двухматчевого противостояния между "Аяксом" и "Ромой" состоится 8 апреля в 22:00 по московскому времени на "Йохан Кройфф Арене".

В прошлом месяце Карасев судил встречу 1/8 лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" из Мёнхенгладбаха (2:0). Перед началом матча бригада арбитров не поддержала движение Black Lives Matter, отказавшись вставать на колено.

Карасева не накажут за отказ встать на колено перед матчем Лиги чемпионов

Жириновский предложил наградить российских судей, не вставших на колено в матче Лиги чемпионов

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Карасев аякс Рома
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

"Уфа" сообщила о прекращении сотрудничества с тренерами Докампо и Мюллером
Гончаренко назначен на пост главного тренера "Краснодара" 17
В 24 туре РПЛ впервые в сезоне не произошло ни одного удаления 2
Терзич: "Сити" — самая сильная команда мира прямо сейчас
Микулик прокомментировал тренерские перестановки в "Роторе"
Бригада Карасева назначена на матч "Аякс" – "Рома" в четвертьфинале лиги Европы 1
Соболев сравнялся с Левандовски по показателю минуты/гол в 2021 году 2
Быстров принял участие в тренировке женской команды "Зенита" 3
"Интер" собирается продлить контракт с Конте
Повторение финалов прошлых лет. В Лиге чемпионов состоятся четвертьфинальные матчи
Радимов оценил шансы "Спартака" на чемпионство 9
Гвардиола оценил игру Холланда в преддверии матча с "Боруссией"
Радимов: "Зениту" пришлось потрудиться. "Химки" — действительно очень крепкая команда
Жота: "Реал" привык к матчам плей-офф, и нам необходимо будет показать свой лучший футбол
"Лори" снялся с чемпионата Армении 1
Данилкин: у "Химок" было много невынужденных ошибок
Мэр Вальядолида высказался об удалении Плано в матче с "Барселоной" 3
Балахнин: не пропусти ростовчане в конце первого тайма, возможно, матч пошел бы по другому сценарию 11
Семенов заявил, что сборная России должна была выиграть матч со Словакией 2
СМИ: Паредес может покинуть ПСЖ уже этим летом
На все стадионы Евро-2020 будут допущены зрители 2
Дубли Соболева и Бериши, месть Семенова, возвращение в РПЛ Тюкавина и Хвичи. Сборная лучших игроков 24 тура РПЛ
Гол Дембеле на последней минуте позволил "Барселоне" переиграть "Вальядолид"
Деменко: игра «Краснодара» с «Ахматом» подтвердила, что Мусаев потерял контроль над командой эксклюзив
Деменко: пока есть надежда на чемпионство, «Спартак» будет за него бороться эксклюзив
Фантастический промах Дугласа Сантоса в матче с "Химками" (видео) 3
Андрей Мостовой: "Зениту" нельзя расслабляться. Эти четыре очка — всего одна осечка, тогда будет очень близко
Караваев: в игре с "Сочи" "Зениту" нужно постараться взять три очка 24
Де Йонг отдал 100% точных пасов в первом тайме матча с "Вальядолидом"
Хохлов об уходе Мусаева из "Краснодара": вряд ли молодой тренер может исчерпать себя 4 эксклюзив
Все новости
-