Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Алексей Кульбаков из Беларуси. Ответственными за ВАР назначены Виталий Мешков и Сергей Иванов.
Первая встреча двухматчевого противостояния между "Аяксом" и "Ромой" состоится 8 апреля в 22:00 по московскому времени на "Йохан Кройфф Арене".
В прошлом месяце Карасев судил встречу 1/8 лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" из Мёнхенгладбаха (2:0). Перед началом матча бригада арбитров не поддержала движение Black Lives Matter, отказавшись вставать на колено.
Карасева не накажут за отказ встать на колено перед матчем Лиги чемпионов
Жириновский предложил наградить российских судей, не вставших на колено в матче Лиги чемпионов
Бригада Карасева назначена на матч "Аякс" – "Рома" в четвертьфинале лиги Европы
Судейская бригада Сергея Карасева рассудит четвертьфинальный матч лиги Европы между "Аяксом" и "Ромой".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!