Бригада Карасева назначена на матч "Аякс" – "Рома" в четвертьфинале лиги Европы

Судейская бригада Сергея Карасева рассудит четвертьфинальный матч лиги Европы между "Аяксом" и "Ромой".

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Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Алексей Кульбаков из Беларуси. Ответственными за ВАР назначены Виталий Мешков и Сергей Иванов.Первая встреча двухматчевого противостояния между "Аяксом" и "Ромой" состоится 8 апреля в 22:00 по московскому времени на "Йохан Кройфф Арене".В прошлом месяце Карасев судил встречу 1/8 лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" из Мёнхенгладбаха (2:0). Перед началом матча бригада арбитров не поддержала движение Black Lives Matter, отказавшись вставать на колено.