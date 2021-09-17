— Все уже ждут, когда наши клубы начнут выигрывать хотя бы через раз. Всегда надо стараться, даже если нет никаких перспектив. Вдруг где-то улыбнется удача, — передает слова Билялетдинова "Матч ТВ".
В Лиге чемпионов от России выступает "Зенит". В первом туре петербуржцы уступили "Челси" (0:1).
В Лиге Европы выступают "Локомотив" и "Спартак". "Железнодорожники" сыграли вничью с "Марселем" (1:1), а красно-белые уступили "Легии" (0:1).
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Ринат Билялетдинов: все уже ждут, когда наши клубы начнут выигрывать в еврокубках хотя бы через раз
Российский специалист Ринат Билялетдинов высказался о российских клубах в еврокубках.
Фото: РИА Новости