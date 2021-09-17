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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
14:00
ХимкиНе начат
П1 2.5X 3.25П2 3
Крылья Советов
16:30
РостовНе начат
П1 2.41X 3.1П2 3.3
Ахмат
19:00
КраснодарНе начат
П1 2.95X 3.4П2 2.45

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вулверхэмптон
14:30
БрентфордНе начат
П1 1.87X 3.35П2 4.9
Бёрнли
17:00
АрсеналНе начат
П1 3.75X 3.7П2 1.99
Норвич
17:00
УотфордНе начат
П1 2.24X 3.35П2 3.4
Манчестер Сити
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.17X 8.4П2 16
Ливерпуль
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.24X 6.6П2 12
Астон Вилла
19:30
ЭвертонНе начат
П1 2.4X 3.3П2 3.1

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
15:00
ХетафеНе начат
П1 2.6X 2.85П2 3.25
Атлетико
17:15
АтлетикНе начат
П1 1.66X 3.65П2 6.2
Эльче
19:30
ЛевантеНе начат
П1 2.55X 3.05П2 3.15
Алавес
22:00
ОсасунаНе начат
П1 3.05X 2.95П2 2.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Дженоа
16:00
ФиорентинаНе начат
П1 3.35X 3.4П2 2.25
Интер
19:00
БолоньяНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.6
Салернитана
21:45
АталантаНе начат
П1 9X 5.6П2 1.34

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арминия
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 3.4X 3.65П2 2.12
Майнц
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.06X 3.55П2 3.7
Бавария
16:30
БохумНе начат
П1 1.06X 15П2 35
Аугсбург
16:30
Боруссия МНе начат
П1 3.7X 3.95П2 1.94
Кёльн
19:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.7X 3.95П2 1.93

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ланс
18:00
ЛилльНе начат
П1 2.55X 3.2П2 2.95
Сент-Этьен
22:00
БордоНе начат
П1 1.94X 3.65П2 3.95

Ринат Билялетдинов: все уже ждут, когда наши клубы начнут выигрывать в еврокубках хотя бы через раз

Российский специалист Ринат Билялетдинов высказался о российских клубах в еврокубках.
Фото: РИА Новости
— Все уже ждут, когда наши клубы начнут выигрывать хотя бы через раз. Всегда надо стараться, даже если нет никаких перспектив. Вдруг где-то улыбнется удача, — передает слова Билялетдинова "Матч ТВ".

В Лиге чемпионов от России выступает "Зенит". В первом туре петербуржцы уступили "Челси" (0:1).

В Лиге Европы выступают "Локомотив" и "Спартак". "Железнодорожники" сыграли вничью с "Марселем" (1:1), а красно-белые уступили "Легии" (0:1).

Дядюн: играть в РПЛ - пускать пыль в глаза. Просто красивая конфетка, а по сути ничего


Теги: Зенит Спартак Локомотив Билялетдинов Р
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