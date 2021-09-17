- Завершение карьеры - настолько субъективное понятие. Буду играть с сыном во дворе и получать не меньше удовольствия, чем играя в РПЛ. Играть там - это пускать пыль в глаза. Просто красивая конфетка, а по сути ничего, - передает слова Дядюна "РБ Спорт".
31-летний нападающий Владимир Дядюн в настоящее время находится без клуба. В прошедшем сезоне форвард выступал за подмосковные "Химки", и в 15 сыгранных матчах отметился одной результативной передачей. Ранее в течение своей карьеры он также выступал за "Томь", "Спартак" Нальчик, московское "Динамо", казанский "Рубин" и "Ростов".
Дядюн: играть в РПЛ - пускать пыль в глаза. Просто красивая конфетка, а по сути ничего
Экс-нападающий "Динамо", "Рубина", "Ростова", "Химок" Владимир Дядюн ответил на вопрос возможном завершении игровой карьеры.
Фото: ФК "Химки"