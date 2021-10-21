Малафеев отметил, что для выхода в плей-офф ЛЧ "Зениту" нужно будет обыграть "Челси" на своем поле. Напомним, что в первом туре групповой стадии "Зенит" уступил лондонцам на выезде с минимальным счетом.
"Чтобы попасть в Лигу Европы, достаточно обыграть шведов, ну а чтобы надеяться на продолжение в Лиге чемпионов все чуть сложнее - "Зениту" будет недостаточно обыграть "Мальме". Как минимум Сергею Богдановичу и команде необходимо побеждать дома "Челси". Но перед этим "Зениту" нужно не только переиграть "Мальме", а еще и надеяться на победу "Ювентуса" в гостевом матче с англичанами", - сказал Малафеев.
Отметим, что накануне "Зенит" уступил "Ювентусу" в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов (0:1). Также вчера "Челси" победил "Мальме" со счетом 4:0. По итогам трех туров в группе H лидером является "Ювентус" (девять очков). "Челси" идет вторым, набрав шесть баллов. "Зенит" - третий (три очка). "Мальме", не имеющий очков в активе, замыкает турнирную таблицу группы H.
Источник: Sport24
Малафеев высказался о шансах "Зенита" на выход из группы в Лиге чемпионов
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о шансах петербургской команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
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