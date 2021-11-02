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Агент: Малком полностью восстановился. Есть шансы увидеть его на поле в матче с "Ювентусом"

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Малкома, рассказал о состоянии игрока в преддверии матча с "Ювентусом".
Фото: "Зенит"
Агент отметил, что Малком полностью восстановился после повреждения. По его словам, бразилец может выйти на поле в игре с "Ювентусом".

"Малком полностью восстановился, поэтому сегодня есть шансы увидеть его на поле", - сказал Гарсия.

Отметим, что матч "Ювентус" - "Зенит" пройдет сегодня, 2 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

"Зенит" занимает третье место в таблице группы H, набрав три очка. "Ювентус" - лидер группы (девять очков).

Источник: Sport24


Теги: Малком Зенит
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