Агент отметил, что Малком полностью восстановился после повреждения. По его словам, бразилец может выйти на поле в игре с "Ювентусом".
"Малком полностью восстановился, поэтому сегодня есть шансы увидеть его на поле", - сказал Гарсия.
Отметим, что матч "Ювентус" - "Зенит" пройдет сегодня, 2 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
"Зенит" занимает третье место в таблице группы H, набрав три очка. "Ювентус" - лидер группы (девять очков).
Источник: Sport24
Агент: Малком полностью восстановился. Есть шансы увидеть его на поле в матче с "Ювентусом"
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Малкома, рассказал о состоянии игрока в преддверии матча с "Ювентусом".
Фото: "Зенит"