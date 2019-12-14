Грушевский: ЦСКА будет вознагражден за работу до последнего в ЛЕ в весенней части чемпионата. Скриньте!

- О выступлении "Зенита" и "Локомотив" в Лиге чемпионов:
Сложилось ощущение, что на групповой стадии "Зенит" будто недооценил свои собственные силы, команда играла уж слишком осторожно. И ладно ещё с "Лейпцигом" так играть, но с "Бенфикой" и "Лион", как мне кажется, питерцы недосчитались некоторого количества очков из-за перестраховки. Мне кажется, "Зенит" был способен на большее, ведь обыграны были по разу и португальцы, и французы, но... команда с таким статусом, составом и хорошим потенциалом могла играть чуть наглее. Я не ожидал, что "Зенит" вылетит, я был убеждён что с "Бенфикой" они добьются нужного результата. Думаю, команда Семака не вышла в плей-офф ЛЧ из-за собственной скромности.
"Локомотив" же банально не прыгнул выше головы. Им досталась убийственная группа, и как бы меня не убеждали, но есть какое-то колдовство и таинственное очарование в том, что жеребьёвка каждый раз преподносит "Зениту" хорошие, комфортные группы. Что-то в этом есть такое волшебное... можно только позавидовать таланту жеребиться у нашего чемпиона, ведь из турнира в турнир у "Зенита" с группами прямо всё хорошо.
"Ювентус" и "Атлетико" не просто на порядок сильнее "Локомотива", но с ними просто сложно играть всегда. При этом "железнодорожники" в некоторых матчах имели вполне хорошие перспективы. Упрекнуть их за последнее место в такой группе я не могу. В какой-то степени они даже чуть больше сделали, чем можно было ожидать. Не считая заключительной игры тура, во всех матчах "Локомотив" имел шансы на победу. Местами команда Сёмина смотрелась очень неплохо.
- О выступлении "Краснодара" и ЦСКА в Лиге Европы:
Не знаю что случилось с "быками", не хватило их в последнем матче. Хотя и в нём они проиграли в самой концовке. Могу предположить, что травмы подкосили "Краснодар", недобор футболистов подкосил их в Лиге Европы. Кроме того, есть ощущение, что чего-то им не хватает. Вроде и команда хорошая, и укрепились летом, но... хочу отметить, что я до недавнего времени симпатизировал "Краснодару", но в последнее время этого стало меньше. Недавний матч "Краснодар" - ЦСКА оставил неприятный осадок, и это имеет накопительную тенденцию.
Теперь же о самом больном и трудном... я читал разные слова, которыми описывали выступление ЦСКА в Лиге Европы, и каждое из них вряд ли будет преувеличением. Хотя, нужно иметь ввиду, что ЦСКА обсчитали на 2 очка как минимум, когда в самой концовке игры с "Лудогорцем" в Москве был забит чистейший гол, но его не засчитали.
Но, к сожалению, "армейцы" в этой действительно слабой и вполне проходимой группе выступили ненадлежащим образом. Безусловно, от команды, которая куражилась над "Реалом" год назад, ждали такого же куража и в играх против "Лудогорца" с "Ференцварошем". Этого не случилось. Почему? Я вижу в этом определённую часть тренерской вины, на мой взгляд, Гончаренко не удавалось выстроить баланс в плотном календаре, составленном из матчей чемпионата, Лиги Европы и даже Кубка России. Были матчи, где требовалась гибкость с определением состава, и как мне кажется, этой самой гибкости тренеру не хватало. И что любопытно, он никогда не признавал что игроков следовало ставить по-другому в том или ином матче. С одной стороны, качество, достойное похвалы, но с другой - качество, которое может мешать тренеру моей команды. Когда на практике получается отрицательный результат, то нужно признавать что что-то было сделано не так. Если этого не признавать - соблазн наступить на те же грабли будет очень велик.
ЦСКА выступил крайне неудачно, не набрал очки в тех матчах, где должен был. Это частично можно списать на отсутствие удачи, но частично это вина и игроков, и тренера. На мой взгляд, это нормальная практика, не вижу поводов уничижительно отзываться об игре "армейцев". По крайней мере ЦСКА стал последней командой из России, сыгравшей на международной арене, учитывая что "Краснодар" к тому моменту свой матч завершил, так ещё наша команда и обыграла "Эспаньол". Да, матч ничего не значил и испанцы играли вторым составом, но "армейцы" выкладывались и я уверен, что за то, что ЦСКА в этом матче выкладывался как следует, создавал и работал до финального свистка, а не пребывал в отпускном настроении - за это команда будет вознаграждена в весенней части чемпионата. Скриньте!
Грушевский: ЦСКА будет вознагражден за работу до последнего в ЛЕ в весенней части чемпионата. Скриньте!
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги выступлений российских команд на международной арене в сезоне-19/20.
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