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Фулхэм - Брентфорд. 19 августа 2023 17:00

Лига Ставок Кто победит? 
Фулхэм2.7 Ничья 3.45Брентфорд2.7
Чемпионат Англии

2 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Фулхэм Брентфорд Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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