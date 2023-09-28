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"Ламия" объявила о подписании контракта с экс-полузащитником ЦСКА и "Рубина" Дзагоевым
3
Стали известны все участники пятого раунда Пути регионов Кубка России
Голы Панченко и Нетфуллина принесли "Химкам" победу над медиаклубом "2DROTS" в Кубке России
3
В ЦСКА сообщили, что никогда не выходили из переговоров по Марио Фернандесу
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Клермон - ПСЖ. 30 сентября 2023 18:00
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