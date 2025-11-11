Матчи Скрыть

Оренбург - Балтика. 22 ноября 2025 14:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стадион: Газовик
Оренбург

            
 Чемпионат России

16 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Оренбург Балтика Чемпионат России РПЛ

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?