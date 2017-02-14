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Александр Бубнов: у Аршавина есть шанс сыграть на Кубке конфедераций
Футбольный эксперт и аналитик Александр Бубнов поделился мнением, что российский атакующий полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин может попасть в состав сборной России на Кубок конфедераций?2017.
"Насколько мне известно, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не смотрит в паспорт игрока. Тренерский штаб сборной должен отслеживать всех потенциальных игроков команды, в том числе и Аршавина. Не важно, что он играет в чемпионате Казахстана. Здесь главное то, что футболист играет и в силах показывать уровень игры для национальной команды. Аршавин может составить конкуренцию в сборной России. Для него крайне важно, чтобы он сам смог быть функционально готовым, дабы проявлять все свои лучшие качества на максимальном уровне. Поэтому у Аршавина есть шанс сыграть на Кубке конфедераций. Все будет зависеть от него", — заявил Бубнов в эфире "Спорт FM".
"Насколько мне известно, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не смотрит в паспорт игрока. Тренерский штаб сборной должен отслеживать всех потенциальных игроков команды, в том числе и Аршавина. Не важно, что он играет в чемпионате Казахстана. Здесь главное то, что футболист играет и в силах показывать уровень игры для национальной команды. Аршавин может составить конкуренцию в сборной России. Для него крайне важно, чтобы он сам смог быть функционально готовым, дабы проявлять все свои лучшие качества на максимальном уровне. Поэтому у Аршавина есть шанс сыграть на Кубке конфедераций. Все будет зависеть от него", — заявил Бубнов в эфире "Спорт FM".
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