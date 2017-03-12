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Виталий Мутко: Луческу недоволен московскими судьями? Мы убрали прописку, делаем арбитров профессионалами

Президент РФС Виталий Мутко по следам судейского скандала после встречи "Зенита" и "Амкара" в Перми (0:1) подчеркнул, что по арбитрам идет профессиональная работа.

– Следили за "Зенитом"?
– Конечно. За всеми командами следим.

– Матч сопровождался судейским скандалом.
– Есть глава судейского департамента. Его работа смотреть на арбитров. Они дадут все оценки.

Дзюба сказал, что судейство было ужасным.
– Игра идет 90 минут, не забывайте.

– Луческу часто жалуется на московских судей. Как быть?
– Мы поменяли ситуацию с судейским корпусом. Делаем арбитров профессионалами. Будет рейтинг судей. Мы убрали прописку судей. Подумаем об апрельских играх "Спартака" с ЦСКА и "Зенитом", кто будет работать на них.

– "Спартак" оторвался на 8 очков. Серьезное преимущество?
– Впереди еще 11 туров. Все может быть. Каждая команда упирается. Говорил с тренером "Анжи" в раздевалке, у них новая команда. В первом тайме была видна рука Григоряна. Ребята играли здорово, - цитирует Мутко "СЭ".
Теги: Мутко Зенит
Сегодня, 21:11
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№4 Написал: papapa (Сегодня, 21:24) #
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online

Цитата: fox771
с русским языком походу тоже проблемы

У проституток проблем с языком не бывают - он убрал прописку, национальность и гражданство - хазяин приказал
Осталось убрать ПЛАНЕТУ - на хрен
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Colambous
Мудко уже в свинском шарфе...Правильно что из ФИФА выгнали.

не примазывайте своего чмыря нам!!
Регистрация: 16.07.2011
№2 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 21:16) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Мы поменяли ситуацию с судейским корпусом. Делаем арбитров профессионалами. Будет рейтинг судей. Мы убрали прописку судей.

с русским языком походу тоже проблемы


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010
№1 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 21:14) #
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  •  (9)
online

Мудко уже в свинском шарфе...Правильно что из ФИФА выгнали.
Регистрация: 24.11.2016
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