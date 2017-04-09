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Дмитрий Тарасов: не надо судить меня по инстаграму
Игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился своим мнением о социальных сетях.
– Судя по твоему Instagram, ты поклонник русского рэпа…
– Мне действительно нравится это направление в музыке. Кроме того, я близко дружу с hip-hop исполнителями: T-killah, Мот.
– Они болеют за «Локо»?
– T-killah – да, его часто можно видеть на наших матчах. Настоящий болела! Мот – поклонник «Реала», но из российских команд тоже симпатизирует «Локомотиву».
– А еще ты снялся в одном из выпусков видеоблога «Дневник хача». Как на тебя вышел ведущий Амиран?
– Мы с ним знакомы, общаемся. Можем встретиться поужинать, он достанет свою камеру, начнет что-то снимать, я попадаю в его эфиры. Нормально все, я привык.
– Твоя медийность и дружба с артистами, известными личностями не мешает спортивной карьере?
– Если бы мне что-то мешало, я бы, наверное, так не делал. И не надо судить меня по «инстаграму»! Я не провожу с ними каждый день, не тусуюсь, не гуляю. Да, хожу на концерты своих друзей – но только если на следующий день нет матча или ранней тренировки. У меня есть свои рамки, я знаю слово «стоп».
– Помнишь то беззаботное время без смартфонов и «инстаграмов»?
– Конечно! Помню, как уходил из дома в восемь утра в школу, потом целый день тренировки, домой возвращался в десять вечера. И никто за меня не переживал, никто не звонил – все знали, где я! Сейчас же – подряд звонки, SMS. А социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Какая-то ненормальная зависимость, – заявил Тарасов.
www.fclm.ru
– Судя по твоему Instagram, ты поклонник русского рэпа…
– Мне действительно нравится это направление в музыке. Кроме того, я близко дружу с hip-hop исполнителями: T-killah, Мот.
– Они болеют за «Локо»?
– T-killah – да, его часто можно видеть на наших матчах. Настоящий болела! Мот – поклонник «Реала», но из российских команд тоже симпатизирует «Локомотиву».
– А еще ты снялся в одном из выпусков видеоблога «Дневник хача». Как на тебя вышел ведущий Амиран?
– Мы с ним знакомы, общаемся. Можем встретиться поужинать, он достанет свою камеру, начнет что-то снимать, я попадаю в его эфиры. Нормально все, я привык.
– Твоя медийность и дружба с артистами, известными личностями не мешает спортивной карьере?
– Если бы мне что-то мешало, я бы, наверное, так не делал. И не надо судить меня по «инстаграму»! Я не провожу с ними каждый день, не тусуюсь, не гуляю. Да, хожу на концерты своих друзей – но только если на следующий день нет матча или ранней тренировки. У меня есть свои рамки, я знаю слово «стоп».
– Помнишь то беззаботное время без смартфонов и «инстаграмов»?
– Конечно! Помню, как уходил из дома в восемь утра в школу, потом целый день тренировки, домой возвращался в десять вечера. И никто за меня не переживал, никто не звонил – все знали, где я! Сейчас же – подряд звонки, SMS. А социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Какая-то ненормальная зависимость, – заявил Тарасов.
www.fclm.ru
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