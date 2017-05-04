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На матч "Зенит" - "Терек" в продаже остаётся около тысячи билетов

На матч 27-го тура РФПЛ "Зенит" - "Терек" в продаже остаётся около тысячи билетов, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Встреча состоится 7 мая на стадионе "Санкт-Петербург", начало - в 19:00 мск.
Теги: Зенит Терек
Сегодня, 22:11
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