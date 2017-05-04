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"Терек" оштрафован на 100 тысяч за громкую связь на стадионе
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать грозненский "Терек" на 100 тысяч рублей за так называемые иные нарушения регламента РФПЛ, сообщает официальный сайт РФС.
Причиной санкций стало использование системы оповещения по стадиону для поддержки команды во время матча 26-го тура российского чемпионата против "Урала" (5:2). Напомним, что клуб из Грозного уже неоднократно подвергался штрафу за данное нарушение.
Причиной санкций стало использование системы оповещения по стадиону для поддержки команды во время матча 26-го тура российского чемпионата против "Урала" (5:2). Напомним, что клуб из Грозного уже неоднократно подвергался штрафу за данное нарушение.
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