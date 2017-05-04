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"Терек" оштрафован на 100 тысяч за громкую связь на стадионе

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение оштрафовать грозненский "Терек" на 100 тысяч рублей за так называемые иные нарушения регламента РФПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

Причиной санкций стало использование системы оповещения по стадиону для поддержки команды во время матча 26-го тура российского чемпионата против "Урала" (5:2). Напомним, что клуб из Грозного уже неоднократно подвергался штрафу за данное нарушение.
Теги: Терек
Вчера, 23:08
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№4 Написал: FanAttack Москва (Сегодня, 01:27) #
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Давно пора было увеличить штраф в разы больше
Регистрация: 4.05.2014
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 00:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да хер*я, путен ему ещё бабла отсыпит (((


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: Toorch (Вчера, 23:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Рамзанка походу клал на российские законы.
Регистрация: 14.03.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:34) #
  • +1
  •  (1)

И это в каждом матче,а деньги из бюджета России...не из КАРМАНА КАДЫРОВА...ПЕНСИОНЕРЫ думают...когда им прибавят,а зачем,пусть с разрешения Главного ...деньги уходят на баловство сына Путина .


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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