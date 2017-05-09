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Превью. 36 тур. ФНЛ
Превью. 36 тур. ФНЛ
20:05
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (64)
Мирча Луческу: таких полей, как на арене "Санкт-Петербург", нет даже у аутсайдеров чемпионата Украины (64)
18:09
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
Сергей Алейников: "Спартак" пришел к отправной точке, сейчас надо сделать, чтобы она не оказалась конечной (6)
15:29
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Иван Пауревич: Акинфеев, казалось бы, такой маленький, а когда бил пенальти, он был как Нойер (3)
Сердар Таски: летом обсудим опцию продления контракта со "Спартаком"
Защитник "Спартака" Сердар Таски рассказал о продлении контракта с клубом.
"У меня нет никаких договорённостей с другими командами на данный момент. Есть опция продления контракта со "Спартаком" ещё на один сезон. После завершения текущего сезона сядем и поговорим об этом.
Что касается моего возможного возвращения в Турцию, то там много качественных команд, не только стамбульских. Однако сейчас я сконцентрирован на последних играх сезона. Бундеслига? Для меня это тоже вариант", - цитирует Таски bursadabugun.com.
"У меня нет никаких договорённостей с другими командами на данный момент. Есть опция продления контракта со "Спартаком" ещё на один сезон. После завершения текущего сезона сядем и поговорим об этом.
Что касается моего возможного возвращения в Турцию, то там много качественных команд, не только стамбульских. Однако сейчас я сконцентрирован на последних играх сезона. Бундеслига? Для меня это тоже вариант", - цитирует Таски bursadabugun.com.
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