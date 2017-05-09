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Сердар Таски: летом обсудим опцию продления контракта со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Сердар Таски рассказал о продлении контракта с клубом.

"У меня нет никаких договорённостей с другими командами на данный момент. Есть опция продления контракта со "Спартаком" ещё на один сезон. После завершения текущего сезона сядем и поговорим об этом.

Что касается моего возможного возвращения в Турцию, то там много качественных команд, не только стамбульских. Однако сейчас я сконцентрирован на последних играх сезона. Бундеслига? Для меня это тоже вариант", - цитирует Таски bursadabugun.com.
Теги: Таски Спартак
Сегодня, 23:06
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