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Евгений Перевертайл стал главным тренером "Риги"

Российский специалист Евгений Перевертайло, известный по работе в "Балтике", "Тосно", "Уфе" и "Сибири", в пятницу официально стал главным тренером "Риги", сообщает Sportbox.

"Де-факто я работаю уже с 19 апреля. Контракт пока до конца сезона, который в Латвии проходит по системе "весна – осень". Многое зависит оттого, выиграем ли мы Кубок страны и попадем ли в Лигу в Европы. Задачи – завоевывать титулы и развиваться, используя современные технологии", - сказа Перевертайло.
Теги: Перевертайло
Сегодня, 18:16
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