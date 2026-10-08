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Окишор назвал самого принципиального соперника "Динамо"

Виктор Окишор назвал "Спартак" главным принципиальным соперником для себя и "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Футболист признался, что не испытывает симпатии к "Спартаку", однако при этом не стал категорично исключать возможный переход в стан соперника в будущем.

- Нет, для меня это "Спартак".

Для всего "Динамо" "Спартак" - самый принципиальный соперник, - передаёт слова Окишора "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне Окишор провёл восемь матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

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