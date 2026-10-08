Окишор назвал самого принципиального соперника "Динамо"

Новости
Главные новости
Лента новостей
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости РПЛ
Матчи РПЛ
РПЛ 2026/27
Таблица РПЛ
Календарь РПЛ
Предстоящие игры РПЛ
Прошедшие матчи РПЛ
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости Первой Лиги
Матчи Первой лиги
Первая лига 2026/27
Таблица Первой лиги
Календарь Первой Лиги
Предстоящие игры Первой лиги
Прошедшие матчи Первой лиги
Сборная России
Трансферы
Новости трансферов России
Европейские трансферы
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости Чемпионата Европы
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости Чемпионата Мира
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости Лиги Чемпионов
Матчи Лиги Чемпионов
Лига
Европы
Лига Европы
Новости Лиги Европы
Матчи Лиги Европы
Англия
Премьер-лига
Новости АПЛ
Матчи АПЛ
Матчи Кубка Англии
Таблица АПЛ
Календарь АПЛ
Испания
Ла Лига
Новости Ла Лиги
Матчи Ла Лиги
Матчи Кубка Испании
Таблица Ла Лиги
Календарь Ла Лиги
Италия
Серия А
Новости Серии А
Матчи Серии А
Матчи Кубка Италии
Таблица Серии А
Календарь Серии А
Франция
Лига 1
Новости Лиги 1
Матчи Лиги 1
Матчи Кубка Франции
Таблица Лиги 1
Календарь Лиги 1
Германия
Бундеслига
Новости Бундеслиги
Матчи Бундеслиги
Таблица Бундеслиги
Календарь Бундеслиги
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Его потенциал ещё не раскрыт". Игрок "Динамо" поддержал Захаряна
1
Мостовой прокомментировал слова Дивеева о "Спартаке": иногда несут такую чушь
7
"Надо комедию эту заканчивать". Бубнов высказался о завершении карьеры Дзюбы
5
"Смешно уже, честно". Мостовой - об Альбе в "Родине"
11
Бушманов назвал лидера "Спартака": без него все плохо
Главные новости
Матчи
3
Скрыть
Завтра (3)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Ростов
19:30
Акрон
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2026/27
Нефтехимик
17:00
Челябинск
Не начат
Арсенал Тула
19:30
Спартак Кострома
Не начат
Россия
РПЛ
2026/27
Россия: РПЛ 2026/27
Англия: АПЛ 2026/27
Германия: Бундеслига 1 2026/27
Испания: Ла Лига 2026/27
Италия: Серия А 2026/27
Франция: Лига 1 2026/27
Россия: Первая Лига 2026/27
Краснодар
Динамо
ЦСКА
Спартак
Зенит
Рубин
Динамо Махачкала
Балтика
Крылья Советов
Ахмат
Оренбург
Ростов
Акрон
Локомотив
Родина
Факел
Окишор назвал самого принципиального соперника "Динамо"
Вчера, 23:29
Виктор Окишор назвал "
Спартак
" главным принципиальным соперником для себя и "
Динамо
".
Фото: ФК "Динамо"
Футболист признался, что не испытывает симпатии к "
Спартаку
", однако при этом не стал категорично исключать возможный переход в стан соперника в будущем.
- Нет, для меня это "Спартак".
Для всего "
Динамо
" "Спартак" - самый принципиальный соперник, - передаёт слова Окишора
"Матч ТВ"
.
В нынешнем сезоне Окишор провёл восемь матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Виктор Окишор
Динамо
Спартак
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
|
0
0