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"Зенит" объявил об уходе Мирчи Луческу

"Зенит" официально объявил об отставке главного тренера Мирчи Луческу.

"Совет директоров футбольного клуба "Зенит" принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу", – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что питерскую команду может возглавить Роберто Манчини

ФК "Зенит"
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 20:33
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№89 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Как бы не хотелось, но если б он остался, я бы очень удивился...
Только бомжам это не поможет. Команда гнилая и главная гниль - деревяшка...
Регистрация: 13.03.2012
№88 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
а ты чего "смешной" в ЛЧ достиг?

поболе чем ты "унылый" за последние 16 лет


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№87 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:15) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Начинается расписл государственных денег !
И это в кризис ! Мдя. Видать подгорает у питерских ченушей второй год без лиги чемпионов !
Манчини значит манчини ))

А моло куело и остальных пришедших при румыне куда? У всех большие контракты и теплое место !


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№86 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:09) #
  • -5
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
плакса ушла)

а зенытик остался...совпадение?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№85 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 22:05) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: rubschik
Неужели историй Глушакова тебе мало ? Он столько уже своей метлой намел что только успевай читать.

Интересно, а что с ним, молчит второй день, приболел, с горлом что??? Или кони отловили где, что язык прикусил, оратор?

Может свои кто поумнее сказали чтоб помолчал.Потому что ему же все это свиньи и припомнят сразу как у него будет спад..Все что говорит будет использовано против него..Хотя им плевать он в открытую говорил что ненавидит спартак а его видимо за это капитаном сделали ..Свиньи что с них взять то


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"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№84 Написал: Шмайхель (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
Жду от Мирчи скандальных заявлений по-поводу расизма в зинке
Теперь понятно , почему " Большой куш " был в запрете к показу в Питере.)


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..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№83 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 22:02) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Цитата: rubschik
не боитесь? Он что может рассказать то? Правду про то как спартак за уши тащили чтоб чемпионом сделать. Еще про что он может рассказать то?

Что-то ты напутал.
Луческу В ЗЕНИТЕ главным тренером был!
Поэтому всё только о Зените.
О Спартаке он так... повыл по-цыгански что-то грустное, и замолчал.
А о Зените у него баек - полная кошёлка!
Только успевай вытаскивать одну за одной.

Так лн ныл про что? Что спартак тянут в чемпионство и московские судьи в связи с этим не дают команде играть и засуживают. Об этом он ныл почему сейчас должен о чем то другом говорить? Будет ныть что ему не купили того кого хотел? Так никому не покупают. Даже в Барсу не всех берут кого хотят..так что готовьтесь правду узнать про то с какой гнильцой ваши медали..


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№82 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 21:59) #
  • -2
  •  (4)
online

Жду от Мирчи скандальных заявлений по-поводу расизма в зинке
Регистрация: 10.10.2013
№81 Написал: HNAPSSS СПб (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это однозначно хорошая новость! Чистка продолжается, кто следующий..
Регистрация: 12.08.2009
№80 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 21:56) #
  • -4
  •  (6)
online

Ну и чудненько. И из гадюшника ушел и деньги за досрочный разрыв контракта забрал. Надеюсь на очную встречу в еврокубках следующего Мирчиного клуба и газпромовского недопроекта
Регистрация: 10.10.2013
№79 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 21:53) #
  • +3
  •  (5)

Последние два-три дня радуют новостями.


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№78 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:49) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Konnekt
Но, на данный момент, с новым тренером поспешили. Манчини не волшебник, и чуда явно не сотворит.

Два слова, и суть вопроса разяще убедила.
Респект!!!!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№77 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:48) #
  • -1
  •  (1)

А вот уже и сам Манчини отметился! laughing joy
Манчини подписался на "Зенит" в Инстаграме

Источник: http://www.bobsoccer.ru/user/
32584/blog/?item=395246
Регистрация: 6.08.2008
№76 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 21:47) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: rubschik
Неужели историй Глушакова тебе мало ? Он столько уже своей метлой намел что только успевай читать.

Интересно, а что с ним, молчит второй день, приболел, с горлом что??? Или кони отловили где, что язык прикусил, оратор?

что то ты после ТЕРЕКА раздухарился... нигде не жмёт?..ни спереди, ни сзади?

Цитата: Blessing
Эх, Мирчу, ты попал в неблагоприятный период для российского футбола, где в этом сезоне чемпиона назначили.
Это не твоя вина, поэтому в любом случае, спасибо за работу.

а ТЕРЕК? smirk

Цитата: utekay
Цитата: valerman40
С каждым днем все смешнее и смешнее.

в ЛЧ вместе посмеёмся...повелители Копы епть

а ты чего "смешной" в ЛЧ достиг? smirk
Регистрация: 6.09.2013
№75 Написал: Konnekt (Сегодня, 21:43) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
— Москва не сразу строилась... А чего уж там за "Зенит"... А спешка нужна при ловле блох... Понятно, в перспективе Луческу для Зенита - это уже не вариант. Но, на данный момент, с новым тренером поспешили. Манчини не волшебник, и чуда явно не сотворит. Дай бог, Зенит удержится в первой четвёрке, хотя бы.


--------------------
Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№74 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:41) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: rubschik
Неужели историй Глушакова тебе мало ? Он столько уже своей метлой намел что только успевай читать.

Интересно, а что с ним, молчит второй день, приболел, с горлом что??? Или кони отловили где, что язык прикусил, оратор?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№73 Написал: vertel латвия (Сегодня, 21:40) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Что не делается, всё к лучшему. Может второй сезон у Луческу получился бы лучше. Но он сделал столько ошибок, а главное, не смог построить команду, что лучше пускай будет новый тренер. Хуже не будет, по мне, так даже лучше играли при Виллаш-Боаше, хотя у него и были Халк и Витцель. Удивляют спартаковские болельщики, а их большинство на ветке- раньше все Луческу хаяли, а теперь стали защищать, испугались чего-то или предчувствия?
Регистрация: 13.11.2009
№72 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:36) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: fd65
Даешь физруков в болотную столицу!!!!!
Скорее , на выходе из Питера,любой заслуженный и титулованный тренер становится физруком..,надо бы жратву и воздух тамошний на анализ..


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№71 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:32) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Black Fox
На вашей кухне скоро человечинку будут готовить, чтобы угодить игрокам из Африки relaxed

Присылайте, у вас теперь много лишних объявится. smiley
Регистрация: 22.09.2009
№70 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:32) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: rubschik
не боитесь? Он что может рассказать то? Правду про то как спартак за уши тащили чтоб чемпионом сделать. Еще про что он может рассказать то?

Что-то ты напутал.
Луческу В ЗЕНИТЕ главным тренером был!
Поэтому всё только о Зените.
О Спартаке он так... повыл по-цыгански что-то грустное, и замолчал.
А о Зените у него баек - полная кошёлка!
Только успевай вытаскивать одну за одной.
Регистрация: 6.08.2008
№69 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: syamtomov
Цитата: rubschik
Цитата: calcio
с интересом ждем содержательных и увлекательных историй от румына по зине. Запасаем попкорн.

Неужели историй Глушакова тебе мало ? Он столько уже своей метлой намел что только успевай читать.

Луческу красочнее всё расскажет.
А попросит - ромалы ещё и песТню напишут.
Грустную-грустную... smile
не боитесь? Он что может рассказать то? Правду про то как спартак за уши тащили чтоб чемпионом сделать. Еще про что он может рассказать то?


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№68 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:25) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: valerman40
С каждым днем все смешнее и смешнее.

в ЛЧ вместе посмеёмся...повелители Копы епть


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№67 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:25) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Эх, Мирчу, ты попал в неблагоприятный период для российского футбола, где в этом сезоне чемпиона назначили.

ждите, теперь вам цыган запилит счетчик- зенит без титулов и расскажет много интересного про зенит joy
Регистрация: 1.02.2017
№66 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:20) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
На вашей кухне скоро человечинку будут готовить
Цитата: Volodia379
Классного тренера сожрали!
...и не поморщились ..Снова бомжи и их двойные стандарты..


--------------------
..ю.а - дура ! Глушак - молодец !
Регистрация: 24.04.2017
№65 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эх, Мирчу, ты попал в неблагоприятный период для российского футбола, где в этом сезоне чемпиона назначили.
Это не твоя вина, поэтому в любом случае, спасибо за работу.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№64 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:19) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: rubschik
Цитата: calcio
с интересом ждем содержательных и увлекательных историй от румына по зине. Запасаем попкорн.

Неужели историй Глушакова тебе мало ? Он столько уже своей метлой намел что только успевай читать.

Луческу красочнее всё расскажет.
А попросит - ромалы ещё и песТню напишут.
Грустную-грустную... smile
Регистрация: 6.08.2008
№63 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:18) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Робертоверим. Вот клоуны. С каждым днем все смешнее и смешнее.
Регистрация: 2.08.2010
№62 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:18) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ура! Ура! Ура!
Регистрация: 5.04.2017
№61 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Очень жаль ,дали бы доработать человеку пару сезонов
Регистрация: 8.05.2016
№60 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 21:16) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: calcio
с интересом ждем содержательных и увлекательных историй от румына по зине. Запасаем попкорн.

Неужели историй Глушакова тебе мало ? Он столько уже своей метлой намел что только успевай читать.


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
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