"Зенит" объявил об уходе Мирчи Луческу

"Зенит" официально объявил об отставке главного тренера Мирчи Луческу."Совет директоров футбольного клуба "Зенит" принял решение о досрочном расторжении контракта с Мирчей Луческу", – говорится в заявлении клуба.Ранее сообщалось, что питерскую команду может возглавить Роберто Манчини