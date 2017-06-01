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Юрий Жирков: перед КК-2017 каждая игра сборной России – большая ответственность

Полузащитник "Зенита" и сборной России Юрий Жирков, который находится в расположении национальной команды, отметил важность всех матчей сборной в преддверии домашнего Кубка конфедераций.

"Сегодня была игровая тренировка, сыграли двумя составами почти на всё поле. Пока тяжеловато. А про мою форму лучше спрашивать у тренера.

Сейчас нет проходных матчей. Когда мы играли со сборной Кот-д`Ивуара, общественное мнение было не совсем положительное. Сейчас каждая игра для сборной России — большая ответственность. Тем более, впереди Кубок конфедераций", - цитирует Жиркова "Чемпионат.сом".
Теги: Жирков Сборная России
Вчера, 23:54
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сливщики
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