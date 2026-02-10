Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь ИнбоЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
КраснодарЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
АстанаЗавершен

Роналду заверили в "Аль-Насре", что ошибки клуба будут исправлены — источник

Португальского нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду убедили, что ошибки в управлении клуба будут исправлены.
Фото: Getty Images
Об этом сообщает Arriyadiyah. Как известно, ранее Криштиану бойкотировал матчи команды из-за критики в адрес работы Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), который, по мнению футболиста, оказывал большую финансовую поддержку конкурентам "Аль-Насра", в частности, "Аль-Хилялю".

По данным источника, в ближайшие дни "Аль-Наср" погасит имеющуюся задолженность по зарплате перед сотрудниками. Также ожидаются изменения в административной структуре клуба, включая возможную отставку председателя совета директоров Абдуллы Аль-Маджеда. Кроме того, "Аль-Наср" вернет полномочия директорам Жозе Семеду и Симау Коутинью, которых специалисты были лишены в декабре 2025 года.

На данный момент "Аль-Наср" с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице Саудовской Про-Лиги, отставая от лидера чемпионата "Аль-Хиляля" всего на один балл.

