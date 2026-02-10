Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь Инбо2 тайм
Динамо
0 - 0 0 0
Краснодар2 тайм
Спартак
1 - 1 1 1
Астана2 тайм

В "Ростове" прокомментировали переговоры с "Краснодаром" по Вахании

Генеральный директор "Ростова" Игорь Гончаров подтвердил, что клуб получил предложение от "Краснодара" по защитнику Илье Вахании.
Фото: ФК "Ростов"
"Да, официальный запрос по Вахании от "Краснодара" поступил. Ведем переговоры. Процесс переговоров обычно долгий. Мы в процессе", - цитирует Гончарова "Матч ТВ".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что краснодарский клуб направил официальный запрос на трансфер крайнего защитника Ильи Вахании.

Вахания защищает желто-синие цвета с 2023 года. Контракт 25-летнего игрока сборной России с ростовчанами действует до конца июня 2028-го. В нынешнем сезоне футболист провел за команду 22 матча в чемпионате и Кубке России, забил 2 гола и отдал один ассист.

