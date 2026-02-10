Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь Инбо2 тайм
Динамо
0 - 0 0 0
Краснодар2 тайм
Спартак
1 - 1 1 1
Астана2 тайм

"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в азиатской Лиге чемпионов

Китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, уступил японскому "Матида Зельвия" в 7 туре Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК.
Фото: Getty Images
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу японской команды. Дубль в составе "Матида Зельвия" оформил полузащитник Юки Сома (3', пенальти; 88').

По итогам 7 туров "Шанхай Шэньхуа" с 4 очками располагается на предпоследнем, 11 месте турнирной таблицы общего этапа Восточной конференции Лиги чемпионов АФК. Таким образом, подопечные Слуцкого лишились теоретических шансов на выход в плей-офф азиатской ЛЧ.

"Матида Зельвия" с 14 очками занимает 2 место в турнирной таблице Востока.

