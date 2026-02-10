"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого проиграл в азиатской Лиге чемпионов

Китайский клуб "Шанхай Шэньхуа", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, уступил японскому "Матида Зельвия" в 7 туре Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК.

Фото: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу японской команды. Дубль в составе "Матида Зельвия" оформил полузащитник Юки Сома (3', пенальти; 88').



По итогам 7 туров "Шанхай Шэньхуа" с 4 очками располагается на предпоследнем, 11 месте турнирной таблицы общего этапа Восточной конференции Лиги чемпионов АФК. Таким образом, подопечные Слуцкого лишились теоретических шансов на выход в плей-офф азиатской ЛЧ.



"Матида Зельвия" с 14 очками занимает 2 место в турнирной таблице Востока.