Экс-игрок "Спартака" Маслов охарактеризовал защитника команды Денисова

Фото: ФК "Спартак"

По мне, у Денисова нет каких-то ярких качеств, но он крепко усреднен", — сказал Маслов в выпуске " Спартак Шоу".

По мнению Маслова, какими-то выдающимися качествами Денисов не обладает, но старательности ему не занимать."Если Денисов в "Спартаке", значит, он достоин. Он цепкий, старательный, дисциплинированный, ты всегда в нем уверен. Он может ошибиться, но разобьется до конца.5 февраля 2026 года Даниил Денисов продлил контракт со "Спартаком" до 30 июня 2030 года. В системе красно-белых защитник выступает с 2019 года, за первую команду — с 2021 года. На данный момент в активе Денисова — 139 матчей, один забитый мяч и 11 голевых передач в составе "Спартака".