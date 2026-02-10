Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь Инбо2 тайм
Динамо
0 - 0 0 0
Краснодар2 тайм
Спартак
1 - 1 1 1
Астана2 тайм

Экс-игрок "Спартака" Маслов охарактеризовал защитника команды Денисова

Бывший защитник "Спартака", футболист "Чайки" Павел Маслов поделился мнением об игре действующего футболиста команды Даниила Денисова.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Маслова, какими-то выдающимися качествами Денисов не обладает, но старательности ему не занимать.

"Если Денисов в "Спартаке", значит, он достоин. Он цепкий, старательный, дисциплинированный, ты всегда в нем уверен. Он может ошибиться, но разобьется до конца.

По мне, у Денисова нет каких-то ярких качеств, но он крепко усреднен", — сказал Маслов в выпуске "Спартак Шоу".

5 февраля 2026 года Даниил Денисов продлил контракт со "Спартаком" до 30 июня 2030 года. В системе красно-белых защитник выступает с 2019 года, за первую команду — с 2021 года. На данный момент в активе Денисова — 139 матчей, один забитый мяч и 11 голевых передач в составе "Спартака".

