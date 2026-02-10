Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
2 - 2 (П 3 - 4) 2 234
ЦСКАЗавершен
Акрон
2 - 1 2 1
Далянь Инбо2 тайм
Динамо
0 - 0 0 0
Краснодар2 тайм
Спартак
1 - 1 1 1
Астана2 тайм

Сафонов рассказал, что думает о возможном уходе Гарсии из "Спартака"

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о потенциальном уходе нападающего Ливая Гарсии из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Сафонова, трансфер форварда сборной Тринидада и Тобаго так и не оправдал себя.

"С учетом того, как он играл, "Спартак" вряд ли продаст его за те деньги, за которые покупал.

Это была неудачная покупка для москвичей, человек не вписался.
Возможно, он проявит себя в другой команде, в другом чемпионате. Гарсия неплохой футболист, но есть много разных факторов, которые не сошлись", — передает слова Сафонова Metaratings.

Ливай Гарсия перебрался в "Спартак" из греческого клуба АЕК в феврале 2025 года за 18,7 млн евро и был самым дорогим подписанием красно-белых, пока в июле того же года москвичи не подписали португальца Жедсона Фернандеша ("Бешикташ", 20,78 млн евро).

Гарсия провёл за "Спартак" 33 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 10 млн евро.

