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Дмитрий Парфенов: Аленичеву есть что доказывать в "Енисее"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов поделился мнением о назначении Дмитрия Аленичева на пост главного тренера "Енисея".

"Я рад за Аленичева. Дмитрий – опытный специалист, он хорошо знаком с ФНЛ. Почему именно Аленичев? Действия руководства понятны – есть классный тренер, который готов работать, которому есть что доказывать.

Относительно того, что "Енисей" снова будет тренировать бывший спартаковец, то, видимо, у руководства есть определённый вектор развития. Но об этом я с уверенностью рассуждать не могу, потому как не знаком с ситуацией в клубе", - цитирует Парфенова "Чемпионат.сом".
Теги: Парфенов Аленичев Енисей
Сегодня, 16:20
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