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Агент: на данный момент переезд Баделя в Россию невозможен
Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя, рассказал, что игрок не горит желанием переезжать в Россию.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Зенит".
"Последнее слово остается за Миланом, но на данный момент переезд в Россию - не вариант", - цитирует агента FirenzeViola.it.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Зенит".
"Последнее слово остается за Миланом, но на данный момент переезд в Россию - не вариант", - цитирует агента FirenzeViola.it.
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