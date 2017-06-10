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Агент: на данный момент переезд Баделя в Россию невозможен

Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя, рассказал, что игрок не горит желанием переезжать в Россию.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Зенит".

"Последнее слово остается за Миланом, но на данный момент переезд в Россию - не вариант", - цитирует агента FirenzeViola.it.
Теги: Фиорентина Зенит
Сегодня, 20:19
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