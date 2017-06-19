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Олег Кузьмин: пока понятия не имею, останусь я в "Рубине" или нет

Защитник "Рубина" Олег Кузьмин сообщил, что не знает, продолжит ли он выступать за клуб из Казани.

"Сейчас я с командой, контракт действует до 30 июня. Пока понятия не имею, останусь или нет. С руководством и новым тренерским штабом ещё не общался на тему моего будущего. Конечно, я хочу остаться в "Рубине", уже не раз об этом говорил. Но пока не знаю, как будет.

Есть ли запасной вариант? Буду думать об этом, если не удастся остаться в "Рубине". С футболом заканчивать в этом случае не планирую", - цитирует Кузьмина "Чемпионат.сом".
Теги: Кузьмин Рубин
Вчера, 23:53
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